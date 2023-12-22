Удар по багатоповерхівці у Києві 22 грудня — інформація про постраждалих

Удар по багатоповерхівці у Києві — перша інформація про постраждалих
Внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва є постраждала людина. Її госпіталізували.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Що відомо
"Одного постраждалого медики госпіталізували в Соломʼянському районі", — написав Кличко.
Згодом мер Києва повідомив про ще одного постраждалого. Йому медики надали допомогу на місці.
"Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці. До цього, нагадаю, одного чоловіка госпіталізували", — написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.
Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці.
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