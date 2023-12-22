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Удар по багатоповерхівці у Києві — перша інформація про постраждалих

22 грудня 2023 00:19
оновлено: 00:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Удар по багатоповерхівці у Києві 22 грудня — інформація про постраждалих
Наслідки влучання дрона у будинок у Києві. Фото: КМВА
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва є постраждала людина. Її госпіталізували. 

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко

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"Одного постраждалого медики госпіталізували в Соломʼянському районі", — написав Кличко. 

Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня
Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня

Згодом мер Києва повідомив про ще одного постраждалого. Йому медики надали допомогу на місці. 

"Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці. До цього, нагадаю, одного чоловіка госпіталізували", — написав він. 

Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня
Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці

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