Удар по багатоповерхівці у Києві 22 грудня — інформація про постраждалих

Наслідки влучання дрона у будинок у Києві. Фото: КМВА

Внаслідок влучання російського дрона у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва є постраждала людина. Її госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"Одного постраждалого медики госпіталізували в Соломʼянському районі", — написав Кличко.

Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня

Згодом мер Києва повідомив про ще одного постраждалого. Йому медики надали допомогу на місці.

"Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці. До цього, нагадаю, одного чоловіка госпіталізували", — написав він.

Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу Києва 22 грудня

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Росія здійснила чергову атаку по столиці України Києву. Сталося влучання уламків ворожого безпілотника типу Shahed у багатоповерхівку в Солом'янському районі Києва.

Загалом падіння уламків дронів зафіксовано у трьох районах столиці.