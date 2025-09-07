Обстрел Киева 7 сентября - под завалами в Святошинском районе ищут людей

Разрушенная многоэтажка в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжаются аварийно-поисковые работы после российского удара в ночь на 7 сентября. Под завалами разрушенного дома в Святошинском районе до сих пор могут находиться люди.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил представитель ГСЧС Павел Петров.

В Святошинском районе продолжаются аварийно-поисковые работы

Как сообщил Петров, пожар в жилом доме удалось полностью потушить, спасатели продолжают поисково-спасательные работы. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться люди, их количество уточняется.

"По состоянию на сейчас в жилом доме пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. По нашей информации, под завалами еще могут находиться люди. Нам известно об одном человеке, однако говорят, что может быть еще один. Сколько шансов, что человек жив, спрогнозировать сложно. По моему мнению, в многоэтажку было прямое попадание дрона. Две стены не спасают — надо пользоваться укрытием", — сообщил представитель ГСЧС.

Также в Святошинском районе все еще продолжается ликвидация возгорания в складском здании. В то же время в Печерском районе пожар в здании Кабмина уже ликвидирован, однако спасатели продолжают разборку поврежденных конструкций.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировано попадание на 10 локациях. В результате обстрела погибли мать и ее 3-месячный сын, а также 20 человек получили ранения.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине и обратился с призывом к мировым лидерам.