Удар по багатоповерхівці у Києві — під завалами шукають людей

Удар по багатоповерхівці у Києві — під завалами шукають людей

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 12:01
Обстріл Києва 7 вересня — під завалами у Святошинському районі шукають людей
Зруйнована багатоповерхівка у Святошинському районі. Фото: Новини.LIVE

У Києві тривають аварійно-пошукові роботи після російського удару в ніч проти 7 вересня. Під завалами зруйнованого будинку у Святошинському районі досі можуть перебувати люди.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив речник ДСНС Павло Петров.

Читайте також:

У Святошинському районі тривають аварійно-пошукові роботи

Як повідомив Петров, пожежу в житловому будинку вдалося повністю загасити, рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати люди, їхня кількість уточнюється.

"Станом на зараз у житловому будинку пожежа повністю ліквідована. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. За нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди. Нам відомо про одну людину, однак кажуть, що може бути ще одна. Скільки шансів, що людина жива, спрогнозувати складно. На мою думку, в багатоповерхівку було пряме влучання дрона. Дві стіни не рятують — треба користуватися укриттям", — повідомив речник ДСНС.

Також у Святошинському районі все ще триває ліквідація займання у складській будівлі. Водночас у Печерському районі пожежу в будівлі Кабміну вже ліквідовано, проте рятувальники продовжують розбирання пошкоджених конструкцій.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці зафіксовано влучання на 10 локаціях. Внаслідок обстрілу загинули мати та її 3-місячний син, а також 20 людей отримали поранення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по Україні та звернувся із закликом до світових лідерів.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
