Что известно о последствиях обстрела Киевщины вечером 29 ноября 2025 года

Удар по Киевщине — горят многоэтажка и предприятие
Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:10
Срочная новость
Поздно вечером в субботу, 29 ноября, РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались дома людей.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Реклама
Читайте также:
Последствия обстрела Киевской области
В Вышгороде горит многоэтажка. На месте работают спасатели, полицейские и медики. Также подвергся разрушениям частный дом. Вспыхнул пожар на предприятии. Более подробную информацию предоставят позже.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
Реклама