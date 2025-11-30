Видео
Главная Киев Удар по Киевщине — горят многоэтажка и предприятие

Удар по Киевщине — горят многоэтажка и предприятие

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:10
Что известно о последствиях обстрела Киевщины вечером 29 ноября 2025 года
Срочная новость

Поздно вечером в субботу, 29 ноября, РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались дома людей.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Читайте также:

Последствия обстрела Киевской области

В Вышгороде горит многоэтажка. На месте работают спасатели, полицейские и медики. Также подвергся разрушениям частный дом. Вспыхнул пожар на предприятии. Более подробную информацию предоставят позже.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
