Что известно о последствиях обстрела Киевщины вечером 29 ноября 2025 года

Поздно вечером в субботу, 29 ноября, РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались дома людей.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия обстрела Киевской области

В Вышгороде горит многоэтажка. На месте работают спасатели, полицейские и медики. Также подвергся разрушениям частный дом. Вспыхнул пожар на предприятии. Более подробную информацию предоставят позже.

