Що відомо про наслідки обстрілу Київщини ввечері 29 листопада 2025 року

Пізно ввечері в суботу, 29 листопада, РФ атакувала Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися оселі людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки обстрілу Київщини

У Вишгороді горить багатоповерхівка. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Також зазнав руйнувань приватний будинок. Спалахнула пожежа на підприємстві. Більш детальну інформацію нададуть згодом.

