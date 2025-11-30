Що відомо про наслідки обстрілу Київщини ввечері 29 листопада 2025 року

Удар по Київщині — горять багатоповерхівка і підприємство
Дата публікації: 30 листопада 2025 00:10
Пізно ввечері в суботу, 29 листопада, РФ атакувала Київську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися оселі людей.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки обстрілу Київщини
У Вишгороді горить багатоповерхівка. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Також зазнав руйнувань приватний будинок. Спалахнула пожежа на підприємстві. Більш детальну інформацію нададуть згодом.
Новина доповнюється
