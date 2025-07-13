На место атаки в Шевченковском районе Киева 23 июня 2025 года не хотели пускать журналистов

Дом в Шевченковском районе после обстрела 23 июня 2025 года. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Представители Муниципальной стражи не пускали журналистов "Киевского времени" на территорию дома в Шевченковском районе столицы, который подвергся вражескому удару 23 июня. Съемочной группе ограничивали доступ, несмотря на то, что на месте атаки уже находились местные жители.

Об этом шла речь в эфире "Киевского времени" в среду, 9 июля.

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Корреспондент Ирина Доля хотела пообщаться с жителями домов, которые получили повреждения в результате атаки, но муниципалы заявили, что находиться на этой территории опасно. Также они добавили, что якобы есть риск мародерства.

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Напомним, в ночь на 23 июня РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Получили повреждения Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы.

Также мы сообщали, что от комбинированной атаки на Киев 23 июня больше всего пострадал Шевченковский район. Там погибли девять человек.