На место атаки в Шевченковском районе Киева 23 июня 2025 года не хотели пускать журналистов

Удар по Киеву – на место в Шевченковском районе не пускали СМИ
Представители Муниципальной стражи не пускали журналистов "Киевского времени" на территорию дома в Шевченковском районе столицы, который подвергся вражескому удару 23 июня. Съемочной группе ограничивали доступ, несмотря на то, что на месте атаки уже находились местные жители.
Об этом шла речь в эфире "Киевского времени" в среду, 9 июля.
Почему журналистов не хотели пускать на локацию
Корреспондент Ирина Доля хотела пообщаться с жителями домов, которые получили повреждения в результате атаки, но муниципалы заявили, что находиться на этой территории опасно. Также они добавили, что якобы есть риск мародерства.
Напомним, в ночь на 23 июня РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Получили повреждения Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы.
Также мы сообщали, что от комбинированной атаки на Киев 23 июня больше всего пострадал Шевченковский район. Там погибли девять человек.
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