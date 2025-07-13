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Головна Київ Удар по Києву — на місце в Шевченківському районі не пускали ЗМІ

Удар по Києву — на місце в Шевченківському районі не пускали ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 00:18
На місце атаки в Шевченківському районі Києва 23 червня 2025 року не хотіли пускати журналістів
Будинок у Шевченківському районі після обстрілу 23 червня 2025 року. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Представники Муніципальної варти не пускали журналістів "Київського часу" на територію будинку в Шевченківському раойні столиці, який зазнав ворожого удару 23 червня. Знімальній групі обмежували доступ, попри те, що на місці атаки вже перебували місцеві мешканці.

Про це йшлося в ефірі "Київського часу" в середу, 9 липня.

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Кореспондентка Ірина Доля хотіла поспілкуватися з мешканцями будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок атаки, але муніципали заявили, що перебувати на цій території небезпечно. Також вони додали, що нібито є ризик мародерства.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня  РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Зазнали пошкоджень Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони столиці.

Також ми повідомляли, що від комбінованої атаки на Київ 23 червня найбільше постраждав Шевченківський район. Там загинули дев'ять людей.

Київ журналісти обстріли муніципальна охорона війна в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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