На місце атаки в Шевченківському районі Києва 23 червня 2025 року не хотіли пускати журналістів

Будинок у Шевченківському районі після обстрілу 23 червня 2025 року. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Представники Муніципальної варти не пускали журналістів "Київського часу" на територію будинку в Шевченківському раойні столиці, який зазнав ворожого удару 23 червня. Знімальній групі обмежували доступ, попри те, що на місці атаки вже перебували місцеві мешканці.

Про це йшлося в ефірі "Київського часу" в середу, 9 липня.

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Кореспондентка Ірина Доля хотіла поспілкуватися з мешканцями будинків, які зазнали пошкоджень унаслідок атаки, але муніципали заявили, що перебувати на цій території небезпечно. Також вони додали, що нібито є ризик мародерства.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Зазнали пошкоджень Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони столиці.

Також ми повідомляли, що від комбінованої атаки на Київ 23 червня найбільше постраждав Шевченківський район. Там загинули дев'ять людей.