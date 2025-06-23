Российский обстрел Киева 23 июня — количество жертв возросло

Удар по Киеву — спасатели деблокировали еще одно тело
Обстрел Киева 23 июня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погибшие в Киеве 23 июня
В Киеве снова возросло количество погибших в результате российского обстрела в понедельник, 23 июня. Спасатели деблокировали еще одно тело человека.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
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Погибшие в Киеве 23 июня
Сейчас известно о восьми погибших.
"Спасатели из-под завалов достали тело восьмого человека, которого убила российская ракета", — сообщил Ткаченко.
Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что остановить российский террор можно благодаря силе.
Раньше из-под завалов многоэтажки в Шевченковском районе столицы спасли десять человек, в том числе двое детей и беременную женщину.
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