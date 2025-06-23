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Головна Київ У ДСНС відповіли, скільки людей врятували з-під завалів у Києві

У ДСНС відповіли, скільки людей врятували з-під завалів у Києві

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Дата публікації: 23 червня 2025 13:55
Обстріли Києва 23 червня — з-під завалів врятували 10 людей
Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Після масованого удару по Києві 23 червня з-під завалів будинку у Шевченківському районі вдалося врятувати десятьох людей. Серед них — двоє дітей й вагітна жінка.

Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага у коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Водолага розповіла, що внаслідок масованого удару по столиці загалом постраждали 30 людей, з яких четверо — діти. Також з-під завалів врятували десятьох людей, серед яких було двоє дітей та вагітна жінка. Ще сім осіб загинули. 

"Зараз одне тіло проходить ідентифікацію, цим займаються правоохоронці", — додала вона.

Речниця ДСНС також повідомила, що сьогодні вранці рятувальники працювали одночасно на 15 локаціях у Києві. Для того, аби ліквідувати наслідки ворожої атаки, залучають підрозділи з інших регіонів. 

"Ворог застосовує негативну практику комбінованих атак, що ускладнює оперативний виїзд рятувальників на місця влучань", — додала Водолага.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої нічної атаки на Київ росіяни пошкодили електромережі. Через це без світла були сотні будинків. 

Зазначимо, що вночі 23 червня РФ випустила майже 400 цілей по Україні. Окупанти били дронами та ракетами.

Київ ДСНС обстріли рятувальники війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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