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Головна Київ Удар по Києву — рятувальники деблокували ще одне тіло

Удар по Києву — рятувальники деблокували ще одне тіло

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Дата публікації: 23 червня 2025 15:24
Російський обстріл Києва 23 червня — кількість жертв зросла
Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Загиблі у Києві 23 червня

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 23 червня. Рятувальники деблокували ще одне тіло людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Загиблі у Києві 23 червня

Наразі відомо про вісьмох загиблих.

"Рятувальники з-під завалів дістали тіло восьмої людини, яку вбила російська ракета", — повідомив Ткаченко.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зупинити російський терор можна завдяки силі. 

Раніше з-під завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі  столиці врятували десятьох людей, у тому числі двоє дітей та вагітну жінку.

Київ війна вбивство обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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