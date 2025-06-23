Російський обстріл Києва 23 червня — кількість жертв зросла

Обстріл Києва 23 червня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у понеділок, 23 червня. Рятувальники деблокували ще одне тіло людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Наразі відомо про вісьмох загиблих.

"Рятувальники з-під завалів дістали тіло восьмої людини, яку вбила російська ракета", — повідомив Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зупинити російський терор можна завдяки силі.

Раніше з-під завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці врятували десятьох людей, у тому числі двоє дітей та вагітну жінку.