Обстрел Киева 28 июля — появились новые детали от КГВА

Поврежденный дом в результате обстрелов Киева. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

После ночного обстрела Киева 28 июля в столице повреждена жилая 25-этажка в Дарницком районе. По состоянию на сейчас известно о восьми пострадавших, четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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Ткаченко рассказал, что в Киеве повреждена жилая 25-этажка в Дарницком районе и прилегающая к дому территория. По его словам, в результате атаки выбиты окна и повреждено остекление балконов с 3 по 11 этаж в одном из подъездов. Также отдельно окна повылетали и в других частях дома. Пострадал двор и припаркованные рядом с домом автомобили.

"Вражеские ударные БпЛА россияне цинично в очередной раз запускают по гражданским объектам, по нашим людям. Только в результате атаки одного этого дрона в Дарницком районе по состоянию на сейчас имеем восемь пострадавших, из них четверо — госпитализированы. В том числе медицинскую помощь оказывают девочке трех лет с резаной раной", — говорится в сообщении.

Глава КГВА призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае объявления всегда направляться в укрытие. Он отметил, что имущество можно восстановить, но человеческие жизни и здоровье — это потери невосполнимые.

Кроме того, Тимур Ткаченко сообщил, что на базе Дарницкой РГА развернут основной Штаб по улице А.Кошица. Контактные телефоны — (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Дополнительный Штаб помощи уже развернут на месте, по адресу ул. Е. Чавдар, 1. Телефоны — (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Напомним, 28 июля российские войска также нанесли дроновой удар по Кропивницкому. Сейчас продолжается ликвидация пожара после вражеской атаки.

Кроме того, уже утром 28 июля взрывы раздавались в Староконстантинове Хмельницкой области. Армия РФ выпустила на регион ракеты.