Обстріл Києва 28 липня — який вигляд має пошкоджений будинок

Наслідки удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 28 липня завдали удару по Києву. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, а серед поранених є трирічна дитина.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Обстріли Києва 28 липня

Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповідав, що у Дарницькому районі Києва внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховний житловий будинок.

Один із жителів багатоповерхівки показав свою пошкоджену квартиру та розповів, що на час удару був у під'їзді. За його словами, він одразу пішов ховатися, коли почув вибухи.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки у столиці постраждало восьмеро людей, серед яких є трирічна дитина. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні та надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 28 липня у Києві лунали гучні вибухи. Російська армія атакувала столицю дронами.

Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі, вони мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів були пошкоджені вікна.