Обстріл Києва 28 липня — який вигляд має пошкоджений будинок

Удар по Києву — який вигляд мають квартири у пошкодженому будинку
Російські війська у ніч проти 28 липня завдали удару по Києву. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, а серед поранених є трирічна дитина.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Обстріли Києва 28 липня
Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповідав, що у Дарницькому районі Києва внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховний житловий будинок.
Один із жителів багатоповерхівки показав свою пошкоджену квартиру та розповів, що на час удару був у під'їзді. За його словами, він одразу пішов ховатися, коли почув вибухи.
Як відомо, внаслідок ворожої атаки у столиці постраждало восьмеро людей, серед яких є трирічна дитина. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні та надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вночі 28 липня у Києві лунали гучні вибухи. Російська армія атакувала столицю дронами.
Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі, вони мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів були пошкоджені вікна.
Читайте Новини.LIVE!