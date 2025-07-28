Обстріл Києва 28 липня — з'явились нові деталі від КМВА

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів Києва. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Після нічного обстрілу Києва 28 липня в столиці пошкоджена житлова 25-поверхівка в Дарницькому районі. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих, четверо з них госпіталізували.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram.

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Ткаченко розповів, що у Києві пошкоджена житлова 25-поверхівка в Дарницькому районі та прилегла до будинку територія. За його словами, внаслідок атаки вибито вікна та пошкоджено скління балконів з 3 по 11 поверх в одному з підʼїздів. Також окремо вікна повилітали і в інших частинах будинку. Постраждав двір і припарковані поруч з будинком автомобілі.

"Ворожі ударні БпЛА росіяни цинічно вкотре запускають по цивільних обʼєктах, по наших людях. Лише внаслідок атаки одного цього дрона в Дарницькому районі станом на зараз маємо вісьмох постраждалих, з них четверо — госпіталізовані. У тому числі медичну допомогу надають дівчинці трьох років з різаною раною", — йдеться у повідомленні.

Очільник КМВА закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і в разі оголошення завжди прямувати в укриття. Він наголосив, що майно можна відновити, але людські життя і здоров'я — це втрати непоправні.

Крім того, Тимур Ткаченко повідомив, що на базі Дарницької РДА розгорнуто основний Штаб по вулиці О.Кошиця. Контактні телефони — (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Додатковий Штаб допомоги вже розгорнуто на місці, за адресою вул. Є. Чавдар, 1. Телефони — (044) 563-86-91, (068) 147-32-06.

Нагадаємо, 28 липня російські війська також завдали дронового удару по Кропивницькому. Наразі триває ліквідація пожежі після ворожої атаки.

Крім того, вже вранці 28 липня вибухи лунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Армія РФ випустила на регіон ракети.