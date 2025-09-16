Відео
Удар по Київщині — на промисловому об'єкті загасили пожежу

Удар по Київщині — на промисловому об'єкті загасили пожежу

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:36
Обстріл Київщини 16 вересня — рятувальники загасили пожежу
Рятувальники гасять пожежу у Київській області. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 16 вересня атакували Київську область ударними дронами. Так, на промисловому об'єкті у Фастівському районі спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС України.

Читайте також:

Обстріли Київської області 16 вересня 

"Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку. До гасіння залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка", — розповіли рятувальники.

Обстріл Київщини 16 вересня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: ДСНС
Росіяни вдарили поблизу Фастова 16 вересня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: ДСНС
РФ атакувала Київську область 16 вересня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: ДСНС
Атака на Київщині 16 вересня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: ДСНС
Обстріл Київської області 16 вересня
Наслідки атаки на Київську область. Фото: ДСНС

Зазначається, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Водночас голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі. 

Також відомо, що зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. За даними ОВА, всього в районі пошкоджено чотири приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та дев'ять легкових автомобілів. 

Нагадаємо, 16 вересня Росія навела дрон на рятувальників на Київщині. Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці біля торгівельного центру.

Подібний випадок трапився на Запоріжжі 15 вересня. Ворог бив по службовому транспорту ДСНС, який їхав на виклик про пожежу.

Київська область обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
