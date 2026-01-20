Обстрел Киева 20 января - горят авто и пострадал человек

Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 20 января в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Киеву. В результате ударов дронами и баллистикой в столице зафиксированы пожары и уже известно по меньшей мере одного пострадавшего.

Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко и пишет мэр Киева Виталий Кличко.

"Фиксируем последствия комбинированной атаки. В Днепровском районе повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили", - проинформировал Ткаченко в 02:21.

Через несколько минут Кличко сообщил, что в Днепровском районе один пострадавший. Бригада уже выехала, но параллельно есть еще вызовы.

Новость дополняется...