Обстрел Киева 20 января - горят авто и пострадал человек

Удар РФ по Киеву - горят авто, есть пострадавший
Российские оккупанты в ночь на 20 января в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Киеву. В результате ударов дронами и баллистикой в столице зафиксированы пожары и уже известно по меньшей мере одного пострадавшего.
Об этом в Telegram сообщает начальник КГВА Тимур Ткаченко и пишет мэр Киева Виталий Кличко.
Первые последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 20 января
"Фиксируем последствия комбинированной атаки. В Днепровском районе повреждена нежилая застройка. На другой локации горят автомобили", - проинформировал Ткаченко в 02:21.
Через несколько минут Кличко сообщил, что в Днепровском районе один пострадавший. Бригада уже выехала, но параллельно есть еще вызовы.
