Обстріл Києва 20 січня - горять авто та постраждала людина

Удар РФ по Києву — горять авто, є постраждалий
Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 02:38
Термінова новина
Російські окупанти в ніч проти 20 січня вчергове здійснюють комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів дронами та балістикою в столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і пише мер Києва Віталій Кличко.
Реклама
Читайте також:
Перші наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 20 січня
"Фіксуємо наслідки комбінованої атаки. У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі", — поінформував Ткаченко о 02:21.
Через кілька хвилин Кличко повідомив, що у Дніпровському районі один постраждалий. Бригада вже виїхала, але паралельно є ще виклики.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама