Обстріл Києва 20 січня - горять авто та постраждала людина

Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 20 січня вчергове здійснюють комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів дронами та балістикою в столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і пише мер Києва Віталій Кличко.

"Фіксуємо наслідки комбінованої атаки. У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі", — поінформував Ткаченко о 02:21.

Через кілька хвилин Кличко повідомив, що у Дніпровському районі один постраждалий. Бригада вже виїхала, але паралельно є ще виклики.

Новина доповнюється...