Головна Київ Удар РФ по Києву — горять авто, є постраждалий

Удар РФ по Києву — горять авто, є постраждалий

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 02:38
Обстріл Києва 20 січня - горять авто та постраждала людина
Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 20 січня вчергове здійснюють комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів дронами та балістикою в столиці зафіксовано пожежі та вже відомо щонайменше одного постраждалого. 

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко і пише мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 20 січня

"Фіксуємо наслідки комбінованої атаки. У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На іншій локації горять автомобілі", — поінформував Ткаченко о 02:21.

Через кілька хвилин Кличко повідомив, що у Дніпровському районі один постраждалий. Бригада вже виїхала, але паралельно є ще виклики.

Новина доповнюється...

Київ пожежа обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
