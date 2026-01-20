Взрывы в Киеве 20 января из-за дронов

В Киеве прогремела серия мощных взрывов - что произошло
Дата публикации 20 января 2026 02:10
Срочная новость
Мощные взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 20 января. Военные предупреждали, что на столицу летят баллистические ракеты.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 02:00.
В этот момент было слышно по меньшей мере несколько взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что на столицу летят баллистические ракеты.
Новость дополняется...
