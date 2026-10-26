Рятувальник. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни у понеділок ввечері, 26 жовтня, атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання біля будівлі гуртожитку одного зі столичних університетів. Наразі вже відомо про постраждалих людей. Президент України Володимир Зеленський теж вже відреагував на обстріл.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки обстрілу Києва 26 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наслідки обстрілу зафв у Деснянському районі.

"У Деснянському районі влучання біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає", — йдеться у повідомленні.

За його словами, вже є підтверджена інформація про одну постраждалу. Наразі 20-річну дівчину госпіталізували.

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Загалом відомо, що в Києві через вечірню атаку одна людина загинула і 8 постраждали. Медики госпіталізували сімох, троє з них — у важкому стані.

Оновлено о 23:25

"Внаслідок атаки ворога на столицю одна людина загинула. 10 постраждалих. Більшість із них — студенти з гуртожитку одного з університетів. 9 поранених медики госпіталізували", — поінформував Кличко.

Пости Кличка. Фото: скриншот

Реакція Зеленського

Тим часом на атаку вже відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він написав, наголосив, що там, де сталися влучання, немає жодного військового об'єкта.

"Російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів і поруч із ним — фактично по кампусу, по парку "Кіото", по території поруч зі станцією метро, житловими будинками. Зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами", — йдеться у повідомленні в Telegram.

Також Зеленський додав, що в такий час, коли загроза постійна, штучні затримки ППО для України допомагають терору. Він підкреслив, що важливо, щоб політичні домовленості реалізовувались оперативно, і щоб у партнерів було розуміння, що Україні потрібні належні інструменти для зниження російської балістики.

"Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя", — резюмував президент.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Деснянському районі Києва було також зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро. На місці обстрілу загорівся автомобіль.

Також ми писали, що за словами очільника Деснянської РДА Максима Бахматова, Київ не готовий до тривалого відключення води.