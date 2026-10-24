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Главная Киев Бахматов: Киев не готов к длительному отключению воды

Бахматов: Киев не готов к длительному отключению воды

Ua ru
24 октября 2026 21:45
Эксклюзив
В Киеве может возникнуть дефицит воды в случае длительных отключений facebook.com/mbakhmatov
Председатель Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов. Фото: facebook.com/mbakhmatov

Киев может столкнуться с проблемами водоснабжения в случае длительного отключения воды и электроэнергии. Бюветы и водовозы не смогут обеспечить потребности жителей в таких объемах, а городские власти, по словам главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова, недостаточно подготовились к такому сценарию.

Об этом Бахматов заявил в эфире "Киевского времени".

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Почему бюветов и водовозов может оказаться недостаточно

По словам Бахматова, только Деснянскому району Киева в случае критического сценария потребуется около 30 миллионов литров воды. Обеспечить такую потребность с помощью бюветов будет невозможно. Кроме того, как утверждает чиновник, в городе недостаточно водовозов, чтобы доставлять необходимые объемы воды жителям.

"Киев стоит на Днепре и Десне, но не обеспечивает энергонезависимость водопроводных насосов, чтобы всё это работало", — сказал Бахматов.

Он раскритиковал подготовку столицы к возможному длительному прекращению водоснабжения и подчеркнул необходимость заранее позаботиться об альтернативных источниках воды.

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Какой пример привёл Бахматов

В качестве примера подготовки к проблемам с централизованным водоснабжением чиновник упомянул Николаев. После повреждения водопроводной системы там развивали сеть артезианских скважин, чтобы обеспечить горожан альтернативным источником воды.

"Потому что, условно говоря, у Николаева есть сеть артезианских скважин, куда ты приходишь и получаешь всю эту воду, ведь в 1922 году им перебили водопровод. Они пережили тогда настоящий апокалипсис, они все это время готовились", — прокомментировал Бахматов.

По мнению Бахматова, Киеву также необходимо иметь решения, которые позволят обеспечивать жителей водой в случае длительного отключения электроэнергии или повреждения водопроводной инфраструктуры.

Он предупредил, что без надлежащей подготовки город может оказаться в сложной ситуации, если централизованное водоснабжение надолго прекратится.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве закупают первые 14 мобильных навесов для остановок общественного транспорта. Их планируют установить в первую очередь там, где поблизости нет стационарных навесов или подземных переходов.

Также Новини.LIVE писали, что в ноябре тарифы на общественный транспорт и коммунальные услуги в Киеве останутся без изменений. Стоимость проезда в общественном транспорте составит 30 гривен, электроэнергии — 4,32 грн за кВт·ч, а газа по тарифу "Нафтогаза" — 7,96 грн за кубометр.

Киев Днепр вода Левый Берег отключения
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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