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Главная Киев Удар РФ по Киевской области — появились фото последствий обстрела

Удар РФ по Киевской области — появились фото последствий обстрела

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 07:01
Обстрел Киевской области 4 июля — повреждены дома и есть разрушения
Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 4 июля массированно атаковали Киевскую область. В результате обстрела повреждены дома и есть разрушения.

Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины. 

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Последствия атаки РФ по Киевской области 4 июля

"Ночью враг нанес очередные удары по мирным общинам области. В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины", — говорится в сообщении.

Обстріл Київської області 4 липня — зруйновано та пошкоджено будинки - фото 1
Последствия обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки, а также возгорание 7 частных гаражей.

Кроме того, там уточнили, что обошлось без жертв и пострадавших.

Обстріл Київської області 4 липня — зруйновано та пошкоджено будинки - фото 1
Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС

Отметим, что несколько часов назад начальник Киевской ОВА информировал, что в области зафиксированы последствия на 11 локациях.

"Последствия фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах", — писал Николай Калашник.

Напомним, что кроме Киевской области этой был атакован Киев, потому столица была ключевой целью врага. В результате обстрелов в городе раздавались очень громкие взрывы.

Также мы писали, из-за вражеской атаки в столице много пожаров, повреждений и пострадавших. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.

пожар Киевская область обстрелы война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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