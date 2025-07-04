Обстрел Киевской области 4 июля — повреждены дома и есть разрушения

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 4 июля массированно атаковали Киевскую область. В результате обстрела повреждены дома и есть разрушения.

Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

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Последствия атаки РФ по Киевской области 4 июля

"Ночью враг нанес очередные удары по мирным общинам области. В результате ракетной атаки значительные разрушения и повреждения получили жилой и промышленный секторы Фастовщины", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидировали пожар кровли многоэтажки, а также возгорание 7 частных гаражей.

Кроме того, там уточнили, что обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС

Отметим, что несколько часов назад начальник Киевской ОВА информировал, что в области зафиксированы последствия на 11 локациях.

"Последствия фиксируются в пяти районах области на 11 локациях. Повреждены многоэтажные дома в Бучанском и Фастовском районах", — писал Николай Калашник.

Напомним, что кроме Киевской области этой был атакован Киев, потому столица была ключевой целью врага. В результате обстрелов в городе раздавались очень громкие взрывы.

Также мы писали, из-за вражеской атаки в столице много пожаров, повреждений и пострадавших. Подробнее о первых последствиях читайте по этой ссылке.