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Головна Київ Удар РФ по Київській області — з'явились фото наслідків обстрілу

Удар РФ по Київській області — з'явились фото наслідків обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 07:01
Обстріл Київської області 4 липня — пошкоджено будинки та є руйнування
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: ДСНС України

Російські окупанти в ніч проти 4 липня масовано атакували Київську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та є руйнування. 

Про це повідомляє Telegram ДСНС України.

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Наслідки атаки РФ по Київській області 4 липня

"Вночі ворог завдав чергові удари по мирним громадам області. У результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівщини", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Київської області 4 липня — зруйновано та пошкоджено будинки - фото 1
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідовали пожежу покрівлі багатоповерхівки, а також займання 7 приватних гаражів.

Крім того, там уточнили, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Обстріл Київської області 4 липня — зруйновано та пошкоджено будинки - фото 1
Наслідки обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

Зазначимо, що кілька годин тому начальник Київської ОВА інформував, що в області зафіксовано наслідки на 11 локаціях.

"Наслідки фіксуються у пʼяти районах області на 11 локаціях. Пошкоджено багатоповерхові будинки у Бучанському та Фастівському районах", — писав Микола Калашник.

Нагадаємо, що крім Київської області цієї був атакований Київ, потому столиця була ключовою ціллю ворога. Внаслідок обстрілу в місті лунали дуже гучні вибухи.

Також ми писали, через ворожу атаку в столиці багато пожеж, пошкоджень та постраждалих. Детальніше про перші наслідки читайте за цим посиланням.

пожежа Київська область обстріли війна в Україні Росія руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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