Удар по лодочной станции на Оболони в Киеве: пять пострадавших

Воронка от российского удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В субботу, 10 октября, российские войска атаковали Оболонский район Киева. Под удар попала, в частности, лодочная станция, где попадание произошло на открытой территории. О последствиях атаки сообщили пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров и руководитель лодочной станции Валерий Гудник.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Игорь Кузнецов.

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Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Оболони в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Пожар на Оболони после удара РФ

По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Павла Петрова, воздушную тревогу в столице объявили около 13:57, а первые взрывы прозвучали примерно в 14:00.

"Предварительно, в результате попадания на открытой территории произошло возгорание деревянных сооружений, мусора, автомобилей на общей площади 200 квадратных метров", — сообщил Петров.

Пожар полностью ликвидирован. После этого спасатели приступили к разборке и проливу конструкций.

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Поврежденные автомобили возле лодочной станции после удара РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Работа экстренных служб на месте российского нападения в Оболонском районе. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Спасатели разбирают конструкции после пожара, возникшего в результате удара со стороны РФ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Спасатели работают на месте российского удара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE 1 / 4







На момент комментария представитель ГСЧС сообщил как минимум о пяти пострадавших, которым оказывалась необходимая медицинская помощь.

Также в Оболонском районе повреждено одноэтажное здание во дворе жилых многоэтажек.

Что повреждено на лодочной станции в Киеве

Руководитель лодочной станции Валерий Гудник рассказал, что на территории повреждены помещения для хранения оборудования, контейнеры, ящики, лодки и автомобили. Одна из яхт перевернулась.

По его словам, одного из сотрудников лодочной станции накрыло взрывной волной, после чего его увезла скорая помощь. Еще несколько человек получили ранения от осколков.

"К сожалению, имущество также пострадало. Но это не самое главное. Главное, чтобы люди остались живы", — сказал Гудник.

Он отметил, что лодочная станция работает с 1974 года. Рядом расположен парк "Наталка", куда приходят отдыхать киевляне. При этом сама территория станции закрыта для посторонних.

"Они же в этот парк "Наталка" ходят. Но территория закрыта, посторонние сюда не заходят", — пояснил руководитель станции.

Что известно о других последствиях атаки РФ

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 10 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Одним из последствий обстрела стало попадание в здание ресторана в Оболонском районе.

Также в этот день российские войска повредили энергетический объект в Киевской области. Из-за этого возникли перебои с электро- и водоснабжением.