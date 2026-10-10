Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Удар РФ по човновій станції в Києві: є постраждалі та руйнування

Удар РФ по човновій станції в Києві: є постраждалі та руйнування

Ua ru
10 жовтня 2026 16:53
Репортаж
Удар по човновій станції на Оболоні в Києві: п’ятеро постраждалих
Вирва від російського удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, російські війська атакували Оболонський район Києва. Під удар потрапила, зокрема, човнова станція, де влучання сталося на відкритій території. Про наслідки атаки повідомили речник Головного управління ДСНС України у місті Києві Павло Петров та керівник човнової станції Валерій Гудник.

Це передає кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

Реклама
Рятувальники працюють на місці російського удару в Оболонському районі Києва
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Оболоні в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Пожежа на Оболоні після удару РФ

За словами речника Головного управління ДСНС України у місті Києві Павла Петрова, повітряну тривогу в столиці оголосили близько 13:57, а перші вибухи пролунали приблизно о 14:00.

"Попередньо, внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів", — повідомив Петров.

Пожежу повністю ліквідували. Після цього рятувальники почали розбирати та проливати конструкції.

Читайте також:
  • Пошкоджені автомобілі на місці удару РФ по Оболоні
    Пошкоджені автівки біля човнової станції після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Наслідки російського удару по Оболонському району Києва.
    Робота екстрених служб на місці російської атаки в Оболонському районі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Оболоні в Києвs
    Рятувальники розбирають конструкції після пожежі, що виникла внаслідок удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • Робота екстрених служб на місці російської атаки в Оболонському районі
    Рятувальники працюють на місці російського удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
1 / 4
  • Пошкоджені автомобілі на місці удару РФ по Оболоні
  • Наслідки російського удару по Оболонському району Києва.
  • Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Оболоні в Києвs
  • Робота екстрених служб на місці російської атаки в Оболонському районі

На момент коментаря речник ДСНС повідомляв щонайменше про п'ятьох постраждалих, яким надавали необхідну медичну допомогу.

Також в Оболонському районі пошкоджена одноповерхова споруда у дворі житлових багатоповерхівок.

Що пошкоджено на човновій станції в Києві

Керівник човнової станції Валерій Гудник розповів, що на території пошкоджені приміщення для зберігання обладнання, контейнери, ящики, човни та автомобілі. Одна з яхт перекинулася.

За його словами, одного з працівників човнової станції накрило вибуховою хвилею, після чого його забрала швидка допомога. Ще кілька людей отримали поранення від уламків

"На жаль, майно також постраждало. Але це не найголовніше. Головне, щоб люди залишилися", — сказав Гудник.

Він зазначив, що човнова станція працює з 1974 року. Поруч розташований парк "Наталка", куди приходять відпочивати кияни. Водночас сама територія станції закрита для сторонніх.

"Вони ж у цей парк "Наталка" ходять. Але територія закрита, чужі тут не ходять", — пояснив керівник станції.

Що відомо про інші наслідки атаки РФ

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Одним із наслідків обстрілу стало влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі.

Також цього дня російські війська пошкодили енергетичний об'єкт у Київській області. Через це виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням.

Київ пожежа постраждалі Оболонь атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації