Удар по човновій станції на Оболоні в Києві: п’ятеро постраждалих

Вирва від російського удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, російські війська атакували Оболонський район Києва. Під удар потрапила, зокрема, човнова станція, де влучання сталося на відкритій території. Про наслідки атаки повідомили речник Головного управління ДСНС України у місті Києві Павло Петров та керівник човнової станції Валерій Гудник.

Це передає кореспондент Новини.LIVE Ігор Кузнєцов.

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Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Оболоні в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Пожежа на Оболоні після удару РФ

За словами речника Головного управління ДСНС України у місті Києві Павла Петрова, повітряну тривогу в столиці оголосили близько 13:57, а перші вибухи пролунали приблизно о 14:00.

"Попередньо, внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів", — повідомив Петров.

Пожежу повністю ліквідували. Після цього рятувальники почали розбирати та проливати конструкції.

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Пошкоджені автівки біля човнової станції після удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Робота екстрених служб на місці російської атаки в Оболонському районі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рятувальники розбирають конструкції після пожежі, що виникла внаслідок удару РФ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рятувальники працюють на місці російського удару. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 1 / 4







На момент коментаря речник ДСНС повідомляв щонайменше про п'ятьох постраждалих, яким надавали необхідну медичну допомогу.

Також в Оболонському районі пошкоджена одноповерхова споруда у дворі житлових багатоповерхівок.

Що пошкоджено на човновій станції в Києві

Керівник човнової станції Валерій Гудник розповів, що на території пошкоджені приміщення для зберігання обладнання, контейнери, ящики, човни та автомобілі. Одна з яхт перекинулася.

За його словами, одного з працівників човнової станції накрило вибуховою хвилею, після чого його забрала швидка допомога. Ще кілька людей отримали поранення від уламків.

"На жаль, майно також постраждало. Але це не найголовніше. Головне, щоб люди залишилися", — сказав Гудник.

Він зазначив, що човнова станція працює з 1974 року. Поруч розташований парк "Наталка", куди приходять відпочивати кияни. Водночас сама територія станції закрита для сторонніх.

"Вони ж у цей парк "Наталка" ходять. Але територія закрита, чужі тут не ходять", — пояснив керівник станції.

Що відомо про інші наслідки атаки РФ

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 10 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Одним із наслідків обстрілу стало влучання в будівлю ресторану в Оболонському районі.

Також цього дня російські війська пошкодили енергетичний об'єкт у Київській області. Через це виникли перебої з електропостачанням і водопостачанням.