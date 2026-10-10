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Главная Киев РФ повредила энергообъект на Киевщине: есть перебои со светом и водой

РФ повредила энергообъект на Киевщине: есть перебои со светом и водой

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10 октября 2026 13:27
В Киеве наблюдаются перебои с электричеством и водой из-за повреждения энергообъекта
Энергетики. Фото: ДТЕК

В субботу, 10 октября, российские оккупанты повредили энергетический объект в Киевской области. В результате возникли перебои с электричеством и водоснабжением.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Проблемы с электричеством и водой в Киеве

"Из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы", — отметил Кличко.

Кроме того, в столице зафиксированы перебои с водоснабжением.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи воды в Киеве.

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Кроме того, в КГГА сообщали об отсутствии напряжения от внешних источников питания, в результате чего в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Также из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском, части Соломенского, Шевченковского и Печерского районах.

"О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Посты Кличко и КГГА. Фото: скриншот

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кличко, 10 октября в Соломенском районе Киева обломки российского дрона упали на 25-этажный жилой дом. Кроме того, известно о попадании в офисное здание.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что в течение зимы российские оккупанты могут усилить атаки на высоковольтные линии электропередачи и распределительные узлы, от которых зависит электроснабжение Киева. Также Харченко предупредил, что в случае наихудшего развития событий зимой жители Киева могут оставаться без электроэнергии до 14 часов в сутки.

война Киевская область обстрелы водоснабжение энергетика Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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