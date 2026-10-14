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Главная Киев Удар РФ по многоэтажке в Киеве: есть погибший и более двух десятков пострадавших

Удар РФ по многоэтажке в Киеве: есть погибший и более двух десятков пострадавших

Ua ru
14 октября 2026 01:08
Обстрел Киева 13 октября — повреждено высотное здание, пострадало 21 человек
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Поздно вечером во вторник, 13 октября, россияне нанесли удар баллистической ракетой по девятиэтажному дому в Деснянском районе Киева. На данный момент известно, что в результате этой атаки горят квартиры, погиб как минимум один человек, а число пострадавших уже превысило два десятка.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

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Последствия удара РФ по многоэтажному дому в Киеве

ГСЧС Украины в своем Telegram подтвердило, что 13 октября во время последней атаки россияне нанесли удар по жилому многоэтажному дому.

«Возник пожар в квартирах с 1 по 8 этажи, уточняется информация о степени разрушений. Предварительно, восемь спасенных человек ранены, спасатели продолжают эвакуацию жильцов с верхних этажей. В ходе разведки обнаружен один погибший», — говорилось в сообщении в 00:19.

Параллельно мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о погибшем человеке, и, по последним данным, в результате обстрела уже более 20 пострадавших.

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«21 пострадавший в Деснянском районе. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых медики госпитализировали. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек», — написал Кличко в Telegram.

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Киев пожар обстрелы погибшие разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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