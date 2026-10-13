Зеленский заявил, что Россия атаковала ТЭЦ-4 в Киеве 13 октября

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вечером во вторник, 13 октября, россияне нанесли ракетные удары по Киеву. Основной целью противника стала ТЭЦ-4. Сейчас это уже второй день подряд, когда партнеры не предупреждают Украину о запусках баллистических ракет со стороны России.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

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Что сказал Зеленский об очередном обстреле Киева

В своем Telegram-канале глава государства написал, что этим вечером вражеские ракеты снова были обнаружены системой Украины уже фактически на подлете к Киеву, и никаких предупреждений от партнеров не поступало.

«Российский удар баллистическими ракетами по Киеву. Снова без предупреждения от партнеров. Основная цель — энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 — один из основных энергообъектов Киева», — говорится в сообщении.

Зеленский предупредил, что, по данным украинской разведки, россияне готовят новые запуски баллистических ракет. Он подчеркнул, что факты демонстрируют: россияне не считают необходимым соблюдать энергетическое перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом.

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«Украина поддержала прекращение энергетического огня. Россия берет на прицел очередную электростанцию и жизни наших людей. И это точно несправедливо, когда они уничтожают и энергетику, и даже предупреждений о запусках баллистических ракет Украина не получает», — пишет украинский лидер.

Он подчеркнул, что важно, чтобы мир не забыл об этом, а США реально видели, что происходит и кто виноват в том, что война продолжается.

«Пожалуйста, берегите себя этой ночью и завтра. Работаем над тем, чтобы укомплектовать ПВО противоракетными средствами», — резюмировал Зеленский.

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