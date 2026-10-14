Обстріл Києва 13 жовтня - пошкоджена висотка, постраждала 21 людина

Віталій Кличко на місці атаки. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Росіяни пізно ввечері у вівторок, 13 жовтня, завдали удару балістичною ракетою по дев'ятиповерхівці у Деснянський районі Києва. Наразі відомо, що внаслідок цієї атаки палають квартири, загинула щонайменше одна людина, і вже понад два десятки постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Наслідки удару РФ по багатоповерхівці у Києві

ДСНС України у своєму Telegram підтвердили, що 13 жовтня під час останньої атаки росіяни завдали удару по житловій багатоповерхівці.

"Виникла пожежа у квартирах з 1 по 8 поверхи, уточнюється інформація щодо ступеню руйнувань. Попередньо, восьмеро врятованих людей поранені, рятувальники продовжують евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Під час розвідки виявили одну загиблу особу", — йшлося у повідомленні о 00:19.

Паралельно мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив інформацію про загиблу людину і за останніми даними, внаслідок обстрілу вже понад 20 постраждалих.

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"21 постраждалий у Деснянському районі. Серед них — восьмирічна дитина. 16 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Загинула одна людина", — написав Кличко у Telegram.

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