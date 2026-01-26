Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Украина одна — железнодорожник из Кривого Рога о ремонте в Киеве

Украина одна — железнодорожник из Кривого Рога о ремонте в Киеве

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:16
Как железнодорожник из Кривого Рога помогает восстанавливать тепло в Киеве — видео
Железнодорожники восстанавливают теплоснабжение в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Сейчас работники железной дороги из разных регионов Украины помогают восстанавливать теплоснабжение в Киеве. Железнодорожник из Кривого Рога отметил, что это нормально, ведь Украина одна, поэтому нужно поддерживать друг друга.

Об этом работник железной дороги Андрей рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 26 января.

Реклама
Читайте также:

История железнодорожника, который восстанавливает тепло в Киеве

На сегодня в Киеве до сих пор сложной остается ситуация с теплоснабжением. Именно поэтому железнодорожники из разных регионов Украины приехали помогать с ремонтными работами.

Следовательно, железнодорожник Андрей рассказал, что вместе с коллегами варит трубы, снимает разорванные батареи и устанавливает новые.

"Украина — одна, поэтому, когда есть возможность прийти на помощь, надо сделать это", — сказал Андрей.

По его словам, он уже неделю живет в комнате отдыха на вокзале в Киеве. Однако ни на что не жалуется.

"В воскресенье позвонили, а в понедельник уже здесь были. Какая разница, куда вызвали? Это же одна Украина.

Греем трубы, варим трубы, режем то, что не надо. Батареи снимаем разорванные, выбрасываем на улицу, выносим.

Кто из людей покупает, то ставим, подключаем все. Все, что надо, то и делаем", — рассказал железнодорожник.

Напомним, что сегодня президент Зеленский рассказал о ситуации с энергетикой в Украине и назвал регионы, где сейчас самая сложная ситуация.

Ранее мы информировали об истории железнодорожника Александра, который уже неделю работает в одном из домов в Соломенском районе столицы.

Киев ремонт Укрзализныця теплоснабжение восстановление железнодорожники война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации