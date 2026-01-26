Как железнодорожник из Кривого Рога помогает восстанавливать тепло в Киеве — видео

Железнодорожники восстанавливают теплоснабжение в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Сейчас работники железной дороги из разных регионов Украины помогают восстанавливать теплоснабжение в Киеве. Железнодорожник из Кривого Рога отметил, что это нормально, ведь Украина одна, поэтому нужно поддерживать друг друга.

Об этом работник железной дороги Андрей рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в понедельник, 26 января.

История железнодорожника, который восстанавливает тепло в Киеве

На сегодня в Киеве до сих пор сложной остается ситуация с теплоснабжением. Именно поэтому железнодорожники из разных регионов Украины приехали помогать с ремонтными работами.

Следовательно, железнодорожник Андрей рассказал, что вместе с коллегами варит трубы, снимает разорванные батареи и устанавливает новые.

"Украина — одна, поэтому, когда есть возможность прийти на помощь, надо сделать это", — сказал Андрей.

По его словам, он уже неделю живет в комнате отдыха на вокзале в Киеве. Однако ни на что не жалуется.

"В воскресенье позвонили, а в понедельник уже здесь были. Какая разница, куда вызвали? Это же одна Украина.

Греем трубы, варим трубы, режем то, что не надо. Батареи снимаем разорванные, выбрасываем на улицу, выносим.

Кто из людей покупает, то ставим, подключаем все. Все, что надо, то и делаем", — рассказал железнодорожник.

