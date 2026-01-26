Теплоснабжение в Киеве — работники работают по 14 часов

Работники УЗ возвращают тепло киевлянам. Фото: Новини.LIVE

В Киеве есть сотни домов, которые до сих пор остаются без теплоснабжения. Работники "Укрзализныци" уже неделю работают по 12-14 часов, чтобы вернуть в дома киевлянам тепло.

Об этом рассказал работник УЗ Александр в комментарии Новини.LIVE.

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве

Александр рассказал, что он вместе с бригадой уже неделю работает в одном из домов в Соломенском районе. Рабочий день длится по 12-14 часов и порой тело устает постоянно быть на холоде.

"Нам сообщили, что здесь все замерзло. Мы приехали, проверили, нам показали — начали греть, а вся труба сгнила и лед из нее выходит. Мы заменили этот кусок, свариваем и запускаем дом", — поделился работник УЗ.

Работник проводит ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE

Ремонтные работы в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Инвентарь для ремонтных работ. Фото: Новини.LIVE

Возвращение тепла в дома Киева Фото: Новини.LIVE

Бригада работников, которая возвращает тепло киевлянам. Фото: Новини.LIVE

Дом, где проводят ремонтные работы, фото: Новини.LIVE

По его словам, люди часто поддерживают их и угощают кофе или чаем и это очень морально подбадривает.

"Люди подогревают. Спасибо им очень, кто чай принесет, кто кофе. Так и с людьми работаем: и мы в тепле, и они с теплом будут", — отметил мужчина.

Напомним, на Троещине в Киеве развернули палатки, где можно поесть и зарядиться. Менее чем за сутки после открытия пункты обогрева уже успели принять около 500 человек.

Также известно, что из Киева выехали до 600 тысяч человек. Из-за этого коммунальные службы жалуются на трудности при ликвидации аварий.