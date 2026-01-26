Як залізничник з Кривого Рогу допомагає відновлювати тепло у Києві — відео

Залізничники відновлюють теплопостачання у Києві. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Наразі працівники залізниці із різних регіонів України допомагають відновлювати теплопостачання у Києві. Залізничник із Кривого Рогу зазначив, що це нормально, адже Україна одна, тому потрібно підтримувати один одного.

Про це працівник залізниці Андрій розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у понеділок, 26 січня.

Реклама

Читайте також:

Історія залізничника з Кривого Рогу, який відновлює тепло у Києві

Станом на сьогодні у Києві досі складною залишається ситуація із теплопостачанням. Саме тому залізничники із різних регіонів України приїхали допомагати з ремонтними роботами.

Відтак, залізничник Андрій розповів, що разом із колегами варить труби, знімає розірвані батареї та встановлює нові.

"Україна — одна, тому, коли є можливість прийти на допомогу, треба зробити це", — сказав Андрій.

За його словами, він вже тиждень живе у кімнаті відпочинку на вокзалі у Києві. Однак ні на що не нарікає.

"У неділю подзвонили, а в понеділок вже тут були. Яка різниця, куди викликали? Це ж одна Україна.

Гріємо труби, варимо труби, ріжемо те, що не треба. Батареї знімаємо розірвані, викидаємо на вулицю, виносимо.

Хто із людей купує, то ставимо, підключаємо все. Все, що треба, то і робимо", — розповів залізничник.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський розповів про ситуацію з енергетикою в Україні та назвав регіони, де наразі найскладніша ситуація.

Раніше ми інформували про історію залізничника Олександра, який вже тиждень працює в одному із будинків у Солом'янському районі столиці.