Главная Киев Украинская колибри — что известно о птичке, живущей в Чернобыле

Украинская колибри — что известно о птичке, живущей в Чернобыле

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 17:51
Золотомушка - что известно о птичке, которая живет в Чернобыле
Золотомушка. Фото: Википедия

На территории Чернобыльского заповедника проживают уникальные птицы — золотомушки. Это самые маленькие птички Украины, вес которых всего 5-7 граммов.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Читайте также:

Что известно об украинской колибри

На территории страны можно встретить два вида: желточубую и красночубую золотомушек.

Желточубая золотомушка — более распространенная. Она обитает преимущественно в Карпатах и на Полесье. Зато красночуба — настоящая редкость, занесенная в Красную книгу Украины. Ее можно увидеть только в Карпатах и Крыму.

Жизнь этих птиц тесно связана с хвойными лесами, особенно елями. Однако во время миграций они могут появляться даже в самых неожиданных местах — среди кустов или на опушке посреди поля.

Золотомушки питаются мелкими насекомыми, пауками и личинками, ловко доставая их тоненьким клювиком из-под хвои. Из-за своих крошечных размеров птички имеют чрезвычайно быстрый обмен веществ — зимой они тратят более 97% времени на поиски пищи, ведь за сутки потребляют столько, сколько сами весят.

В полете золотомушка напоминает бабочку - зависает в воздухе возле веточек, поэтому в народе ее часто называют "украинской колибри". Услышать ее пение непросто, ведь оно очень тихое и напоминает серию коротких свистов. Именно по этим звукам орнитологи и замечают присутствие птички.

Сейчас в Украине насчитывают около 40-65 тысяч пар желточубых золотомушек, тогда как красночубых — лишь до 400 пар.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения олени осенью могут представлять угрозу для водителей — экологи объяснили почему.

Также читайте на Новини.LIVE, когда в Чернобыле будет вновь безопасный уровень радиации.

животные Украина Чернобыль Чернобыльская зона птицы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
