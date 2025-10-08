Золотомушка — що відомо про пташку, яка живе у Чорнобилі

Золотомушка. Фото: Вікіпедія

На території Чорнобильського заповідника проживають унікальні птахи — золотомушки. Це найменші пташки України, вага яких всього 5-7 грамів.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що відомо про українську колібрі

На території країни можна зустріти два види: жовточубу та червоночубу золотомушок.

Жовточуба золотомушка — поширеніша. Вона мешкає переважно в Карпатах і на Поліссі. Натомість червоночуба — справжня рідкість, занесена до Червоної книги України. Її можна побачити лише в Карпатах та Криму.

Життя цих пташок тісно пов’язане з хвойними лісами, особливо ялинами. Проте під час міграцій вони можуть з’являтися навіть у найнеочікуваніших місцях — серед кущів чи на узліссі посеред поля.

Золотомушки живляться дрібними комахами, павуками та личинками, вправно дістаючи їх тоненьким дзьобиком з-поміж хвої. Через свої крихітні розміри пташки мають надзвичайно швидкий обмін речовин — узимку вони витрачають понад 97% часу на пошуки їжі, адже за добу споживають стільки, скільки самі важать.

У польоті золотомушка нагадує метелика — зависає в повітрі біля гілочок, тому в народі її часто називають "українською колібрі". Почути її спів непросто, адже він дуже тихий і нагадує серію коротких свистів. Саме за цими звуками орнітологи й помічають присутність пташки.

Нині в Україні налічують близько 40–65 тисяч пар жовточубих золотомушок, тоді як червоночубих — лише до 400 пар.

