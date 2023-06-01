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"Укрытие не открыли": киевлянин рассказал подробности гибели жены во время атаки

1 июня 2023 08:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Укрытие не открыли": киевлянин рассказал подробности гибели жены во время атаки
Киевлянин, потерявший жену во время ночного обстрела столицы. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты.

Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.

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Житель Киева Ярослав рассказал, что одной из трех погибших в эту ночь была его жена.

Она, по словам мужчины, бежала с ребенком в укрытие, но дверь помещения оказалась закрытой.

Поэтому женщина не успела спрятаться и получила смертельное ранение одним из обломков ракеты.

Закрытое укрытие

Ярослав отметил, что другие погибшие (которых всего оказалось трое) также направлялись к укрытию, которое оказалось закрытым.

Кроме погибших, более десяти человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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