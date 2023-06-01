"Укрытие не открыли": киевлянин рассказал подробности гибели жены во время атаки
Во время ночной атаки на Киев жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты.
Об этом рассказал житель столицы Ярослав, жена которого погибла во время ночной воздушной атаки россиян.
Смерть на улице
Житель Киева Ярослав рассказал, что одной из трех погибших в эту ночь была его жена.
Она, по словам мужчины, бежала с ребенком в укрытие, но дверь помещения оказалась закрытой.
Поэтому женщина не успела спрятаться и получила смертельное ранение одним из обломков ракеты.
Закрытое укрытие
Ярослав отметил, что другие погибшие (которых всего оказалось трое) также направлялись к укрытию, которое оказалось закрытым.
Кроме погибших, более десяти человек получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, что, по предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.