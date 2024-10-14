Укрзализныця увеличила количество рейсов в Каменец-Подольский

Поезд в горной части Украины. Фото: 24tv.ua

На период осенних школьных каникул "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда из Киева в Каменец-Подольский и обратно. Таким образом, компания увеличивает количество мест на популярном направлении.

Об этом сообщили в "Укрзализныце" в понедельник, 14 октября

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Дополнительный поезд будет отправляться из Киева 24, 28 и 31 октября в 8:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Каменец-Подольского в эти же даты в 11:35 и прибывать в Киев в 19:48.

Как отметили в компании, такое предложение может пригодиться тем, кто планирует путешествие в Хмельницкий или поездку в Киев из Хмельницкого или Винницы.



"В составе поезда есть вагоны всех типов: плацкартные, купе и люкс. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже начата", — говорится в сообщении.

Публикация Укрзализныцы. Фото: скриншот

Напомним, в КГГА назвали даты осенних каникул в школах. В этом году обучение в столичных школах начнется 2 сентября. А на первые каникулы школьники уйдут уже 28 октября.

Ранее Новини.LIVE писали, что также "Укрзализныця" на время осенних школьных каникул назначила рейсы дополнительного поезда №115/116 "Киев — Одесса — Киев". Билеты на поезд можно приобрести в приложении предприятия, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.