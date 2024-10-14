Укрзалізниця збільшила кількість рейсов до Кам’янця-Подільського

Укрзалізниця збільшує кількість рейсів на одному з напрямків перед канікулами
На період осінніх шкільних канікул "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда з Києва до Кам’янця-Подільського та у зворотному напрямку. Таким чином компанія збільшує кількість місць на популярному напрямку.
Про це повідомили в "Укрзалізниці" у понеділок, 14 жовтня
Додаткові рейси поїзда № 239/240 "Київ — Кам’янець-Подільський — Київ"
Додатковий поїзд відправлятиметься з Києва 24, 28 та 31 жовтня о 8:26 і прибуватиме до Кам’янець-Подільського о 17:20.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме із Кам’янець-Подільського у ці ж дати об 11:35 та прибуватиме до Києва о 19:48.
Як зазначили в компанії, така пропозиція може стати в пригоді тим, хто планує подорож до Хмельницького або поїздку до Києва з Хмельницького чи Вінниці.
"У складі поїзда є вагони всіх типів: плацкартні, купе та люкс. Продаж квитків на додаткові рейси уже розпочато", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у КМДА назвали дати осінніх канікул в школах. Цього року навчання у столичних школах розпочнеться 2 вересня. А на перші канікули школярі підуть вже 28 жовтня.
Раніше Новини.LIVE писали, що також "Укрзалізниця" на час осінніх шкільних канікул призначила рейси додаткового поїзда №115/116 "Київ — Одеса — Київ". Квитки на потяг можна придбати у застосунку підприємства, на сайті, в чат-боті або у касах вокзалів.
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