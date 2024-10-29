Удар по Киеву 29 октября – обломки беспилотника повредили многоэтажку

Спасательные службы и полиция на месте попадания в Киеве. Фото: Нацполиция

В ночь на 29 октября российская армия в очередной раз атаковала город Киев. В результате падения обломков вражеского дрона в Соломенском районе пострадали пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 29 октября.

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Атака на Киев

В ночь на 29 октября, российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате в столице зафиксировали падение обломков вражеского дрона на территории Соломенского района.

Правоохранители на месте попадания в Киеве. Фото: Нацполица

В многоэтажке повреждены окна, также произошло возгорание припаркованных автомобилей. Сообщается, что пять граждан обратились к медицинским работникам за помощью.

Последствия ночной атаки в Киев. Фото: КМВА

На месте попадания работают соответствующие службы. Информация уточняется.

Сообщения полиции Киева. Фото: скриншот

"В Соломенском районе, на территории жилой застройки произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части девяти этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина", — заявили в КМВА.

Последствия падения обломков вражеского дрона в Киеве. Фото: КМВА

Напомним, в результате российской атаки на Киев 29 октября обломки дрона также упали в Святошинском районе.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 29 октября Россия снова нанесла удар по Харькову. В результате атаки повреждены и разрушены дома, также известно как минимум о трех погибших.