В Киеве упали обломки — последствия вражеской атаки 28 ноября

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Утром 28 ноября российская армия снова массированно атаковала Украину. В Киеве раздались взрывы. Обломки упали в одном из районов.

Об этом сообщает Киевская МВА в четверг, 28 ноября.

Читайте также:

Последствия российской атаки по Киеву 28 ноября

Как отметили в МВА, в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, обломки упали на открытую территорию.

"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативного сведения уточняются", — говорится в сообщении.

Сообщения Киевской МВА о последствиях атаки. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога продолжается. Украинцев призывают находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они производили запас ракет.

В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг массированно атаковал Украину.