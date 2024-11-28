В Киеве упали обломки — последствия вражеской атаки 28 ноября

Обломки упали в одном из районов Киева — какие последствия
Утром 28 ноября российская армия снова массированно атаковала Украину. В Киеве раздались взрывы. Обломки упали в одном из районов.
Об этом сообщает Киевская МВА в четверг, 28 ноября.
Последствия российской атаки по Киеву 28 ноября
Как отметили в МВА, в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, обломки упали на открытую территорию.
"Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативного сведения уточняются", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога продолжается. Украинцев призывают находиться в укрытиях отбоя.
Напомним, российские войска еще ночью 28 ноября приступили к массированному обстрелу Украины. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для этого они производили запас ракет.
В Ивано-Франковске утром 28 ноября раздались взрывы. Враг массированно атаковал Украину.
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