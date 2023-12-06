Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Умеров отреагировал на заявления Кличко об "авторитаризме в Украине" arrow

Умеров отреагировал на заявления Кличко об "авторитаризме в Украине"

6 декабря 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Умеров отреагировал на заявления Кличко об "авторитаризме в Украине"
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на слова мэра Киева Виталия Кличко об "авторитаризме в Украине". Такие заявления, по его мнению, свидетельствуют о "начале политического сезона".

Об этом сообщил Рустем Умеров в эфире FoxNews, передает издание Украинская правда.

Читайте также:

Реакция Умерова на заявление Кличко

"Я думаю, комментарии мэра свидетельствуют о начале политического сезона", — сказал министр обороны.

В то же время Умеров подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "дальновидный и смелый", ведь, несмотря ни на что, остался в Украине и продолжает бороться.

Кличко об "авторитаризме в Украине"

Напомним, на днях мэр столицы Виталий Кличко заявил, что демократия в Украине находится под серьезной угрозой и государство движется к авторитаризму.

По его мнению, существует только один независимый институт — местное самоуправление, однако и на него оказывают огромное давление. Кличко утверждает, что мы можем перестать отличаться от России, где "все зависит от каприза одного человека".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме