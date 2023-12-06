Умеров отреагировал на заявления Кличко об "авторитаризме в Украине"

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров\Facebook

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на слова мэра Киева Виталия Кличко об "авторитаризме в Украине". Такие заявления, по его мнению, свидетельствуют о "начале политического сезона".

Об этом сообщил Рустем Умеров в эфире FoxNews, передает издание Украинская правда.

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"Я думаю, комментарии мэра свидетельствуют о начале политического сезона", — сказал министр обороны.

В то же время Умеров подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "дальновидный и смелый", ведь, несмотря ни на что, остался в Украине и продолжает бороться.

Кличко об "авторитаризме в Украине"

Напомним, на днях мэр столицы Виталий Кличко заявил, что демократия в Украине находится под серьезной угрозой и государство движется к авторитаризму.

По его мнению, существует только один независимый институт — местное самоуправление, однако и на него оказывают огромное давление. Кличко утверждает, что мы можем перестать отличаться от России, где "все зависит от каприза одного человека".