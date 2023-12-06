Умєров відреагував на заяви Кличка про "авторитаризм в Україні"

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров\Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на слова мера Києва Віталія Кличка про "авторитаризм в Україні". Такі заяви, на його думку, свідчать про "початок політичного сезону".

Про це повідомив Рустем Умєров в ефірі FoxNews, передає видання Українська правда.

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Реакція Умєрова на заяву Кличка

"Я думаю, коментарі мера свідчать про початок політичного сезону", — сказав міністр оборони.

Водночас Умєров підкреслив, що президент Володимир Зеленський "далекоглядний та сміливий", адже, попри все, залишився в Україні та продовжує боротися.

Кличко про "авторитаризм в Україні"

Нагадаємо, днями мер столиці Віталій Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою і держава рухається до авторитаризму.

На його думку, наразі існує лише один незалежний інститут — місцеве самоврядування, проте і на нього дуже тиснуть. Кличко стверджує, що ми можемо перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".