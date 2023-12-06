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Умєров відреагував на заяви Кличка про "авторитаризм в Україні"

6 грудня 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Умєров відреагував на заяви Кличка про "авторитаризм в Україні"
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на слова мера Києва Віталія Кличка про "авторитаризм в Україні". Такі заяви, на його думку, свідчать про  "початок політичного сезону".

Про це повідомив Рустем Умєров в ефірі FoxNews, передає видання Українська правда

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 "Я думаю, коментарі мера свідчать про початок політичного сезону", — сказав міністр оборони. 

Водночас Умєров підкреслив, що президент Володимир Зеленський "далекоглядний та сміливий", адже, попри все, залишився в Україні та продовжує боротися. 

Кличко про "авторитаризм в Україні"

Нагадаємо, днями мер столиці Віталій Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою і держава рухається до авторитаризму. 

На його думку, наразі існує лише один незалежний інститут — місцеве самоврядування, проте і на нього дуже тиснуть. Кличко стверджує, що ми можемо перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".

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