Умєров відреагував на заяви Кличка про "авторитаризм в Україні"
Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на слова мера Києва Віталія Кличка про "авторитаризм в Україні". Такі заяви, на його думку, свідчать про "початок політичного сезону".
Про це повідомив Рустем Умєров в ефірі FoxNews, передає видання Українська правда.
Реакція Умєрова на заяву Кличка
"Я думаю, коментарі мера свідчать про початок політичного сезону", — сказав міністр оборони.
Водночас Умєров підкреслив, що президент Володимир Зеленський "далекоглядний та сміливий", адже, попри все, залишився в Україні та продовжує боротися.
Кличко про "авторитаризм в Україні"
Нагадаємо, днями мер столиці Віталій Кличко заявив, що демократія в Україні перебуває під серйозною загрозою і держава рухається до авторитаризму.
На його думку, наразі існує лише один незалежний інститут — місцеве самоврядування, проте і на нього дуже тиснуть. Кличко стверджує, що ми можемо перестати відрізнятися від Росії, де "все залежить від примхи однієї людини".
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