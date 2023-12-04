Депутат Київради про запуск Подільсько-Воскресенського мосту — це лише PR-акція Кличка

Мер Києва Віталій Кличко заходить до автобуса на Подільському мосту. Фото: Віталій Кличко

У Київраді звинуватили мера Києва Віталія Кличка у відкритті недобудованого мосту. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході недобудовано першу чергу. Його відкрито лише для спеціального та громадського транспорту. Такі дії Кличка назвали PR-акцією.

Про це повідомив очільник бюджетної комісії Київради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

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За словами Вітренка, запуск автобусного маршруту на Подільсько-Воскресенському мосту є лише PR-акцією. Він не підтримав рішення Кличка про неповне відкриття мосту і зазначив, що говорити про початок руху передчасно.

"Відбулося відкриття лише технологічного з'їзду з мосту, який можуть використовувати лише екстрені служби, "швидкі" або ДСНС. І лише один маршрут муніципального транспорту, який, як на мене, дуже дорого коштував. Щоб лише один автобус перетинав Дніпро з правого берега на лівий за 20 млрд грн. Навколо ще не завершено будівництво — це проста акція, щоб показати свої PR-можливості", — підкреслив Вітренко.

Що відомо про Подільсько-Воскресенський міст

Подільський мостовий перехід — двоярусна споруда, що складається з трьох мостів та естакад, які їх з'єднують. На верхньому ярусі мають розмістити шість смуг автомобільного руху, а на нижньому — готова естакада для метро на Троєщину з трьома станціями.

Міст будують 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. У 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережно-Хрещатицькій.

У 2016 році КМДА перезатвердила проєкт будівництва. У жовтні 2022 року Київрада виділила на добудову мосту додаткові 183 мільйони гривень з місцевого бюджету.

Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту

Нагадаємо, у Києві 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст для проїзду спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та міських автобусів. Працюватиме автобусний маршрут за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".

Першим етапом після відкриття мосту є запуск автобусного маршруту за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".