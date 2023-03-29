УПЦ МП освобождает Нижнюю Лавру: что происходит
29 марта закончился срок аренды части помещений Киево-Печерской Лавры. Представители УПЦ МП освобождают территорию Нижней Лавры.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
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Аренда закончилась
Сегодня, 29 марта, истек срок аренды Украинской православной церковью (Московского патриархата) помещений Нижней Лавры.
В УПЦ МП не считают соответствующие заявления властей юридическим документом и не согласны с таким решением.
Что происходит в Лавре
Вместе с тем представители этой религиозной организации начали процесс освобождения помещений Киево-Печерской Лавры.
Речь идет о постройках Нижней Лавры.
Напомним, в пресс-службе Православной церкви Украины отмечали, что все монахи Киево-Печерской Лавры, которые отвергнут власть москвы, могут остаться в Лавре и продолжить свое служение. Цель ПЦУ – не изгнать всех из этого монастыря, а очистить его от заблуждения "русского мира".
Фото: Новини.LIVE