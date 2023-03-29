УПЦ МП звільняє Нижню Лавру: що відбувається
29 березня добіг кінця строк оренди частини приміщень Києво-Печерської Лаври. Представники УПЦ МП звільняють територію Нижньої Лаври.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
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Оренда закінчилася
Сьогодні, 29 березня, закінчився строк оренди Українською православною церквою (Московського патріархату) приміщень Нижньої Лаври.
В УПЦ МП не вважають відповідні заяви влади юридичним документом та не погоджуються з таким рішенням.
Що відбувається в Лаврі
Разом з тим, представники цієї релігійної організації розпочали процес звільнення приміщень Києво-Печерської Лаври.
Йдеться про будівлі Нижньої Лаври.
Нагадаємо, в пресслужбі Православної церкви України наголошували, що усі монахи Києво-Печерської Лаври, які відкинуть владу москви, можуть залишитися у Лаврі і продовжити своє служіння. Мета ПЦУ — не вигнати усіх з цього монастиря, а очистити його від омани "русского міра".
Фото: Новини.LIVE