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Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским в Киеве

4 ноября 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским в Киеве
Зеленский встретил Урсулу фон дер Ляйен на вокзале. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Прех-президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter.

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Зеленский встретил Урсулу фон дер Ляен на вокзале. Фото: X

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

"Приятно в шестой раз вернуться в Киев во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", — написала Президент Европейской комиссии.

Также она отметила, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современного преуспевающего государства.

"И как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну", — добавила она.

Ранее мы сообщали, что о визите Урсулы фон дер Ляйен в Украину сообщил нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что Президент Европейской комиссии выступит в Верховной Раде.

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