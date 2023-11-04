Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским в Киеве
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Прех-президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.
Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter.
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
"Приятно в шестой раз вернуться в Киев во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", — написала Президент Европейской комиссии.
Также она отметила, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современного преуспевающего государства.
"И как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну", — добавила она.
Ранее мы сообщали, что о визите Урсулы фон дер Ляйен в Украину сообщил нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что Президент Европейской комиссии выступит в Верховной Раде.
Читайте Новини.LIVE!