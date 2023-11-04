Урсула фон дер Ляйен встретилась с Зеленским в Киеве

Зеленский встретил Урсулу фон дер Ляйен на вокзале. Фото: скриншот

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. Прех-президент Украины Владимир Зеленский встретил ее на вокзале.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter.

Читайте также:

Зеленский встретил Урсулу фон дер Ляен на вокзале. Фото: X

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

"Приятно в шестой раз вернуться в Киев во время войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС", — написала Президент Европейской комиссии.

Также она отметила, что с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современного преуспевающего государства.

"И как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну", — добавила она.

Ранее мы сообщали, что о визите Урсулы фон дер Ляйен в Украину сообщил нардеп Ярослав Железняк. Отмечается, что Президент Европейской комиссии выступит в Верховной Раде.