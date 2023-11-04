Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським у Києві

Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн на вокзалі. Фото: скриншот

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Прех-зидент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці в Twitter.

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Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн на вокзалі. Фото: X

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

"Приємно вшосте повернутися до Києва під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС", — написала Президентка Європейської комісії.

Також вона зазначила, що з Президентом України Володимиром Зеленським обговорить фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної процвітаючої держави.

"І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її загарбницьку війну", — додала вона.

Раніше ми повідомляли, що про візит Урсули фон дер Ляєн до України повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що Президентка Європейської комісії виступить у Верховній Раді.