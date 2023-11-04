Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським у Києві arrow

Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським у Києві

4 листопада 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським у Києві
Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн на вокзалі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Прех-зидент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також:
ляєн
Зеленський зустрів Урсулу фон дер Ляєн на вокзалі. Фото: X

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

"Приємно вшосте повернутися до Києва під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС", — написала Президентка Європейської комісії.

Також вона зазначила, що з Президентом України Володимиром Зеленським обговорить фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної процвітаючої держави.

"І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її загарбницьку війну", — додала вона.

Раніше ми повідомляли, що про візит Урсули фон дер Ляєн до України повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що Президентка Європейської комісії виступить у Верховній Раді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі