Урсула фон дер Ляєн зустрілася з Зеленським у Києві
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Прех-зидент України Володимир Зеленський зустрів її на вокзалі.
Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці в Twitter.
Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
"Приємно вшосте повернутися до Києва під час війни. Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС", — написала Президентка Європейської комісії.
Також вона зазначила, що з Президентом України Володимиром Зеленським обговорить фінансову підтримку ЄС для відновлення України як сучасної процвітаючої держави.
"І як ми будемо далі змушувати Росію платити за її загарбницьку війну", — додала вона.
Раніше ми повідомляли, що про візит Урсули фон дер Ляєн до України повідомив нардеп Ярослав Железняк. Зазначається, що Президентка Європейської комісії виступить у Верховній Раді.
Читайте Новини.LIVE!