Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Успешная сессия и отсрочка от призыва — проректора Киевского вуза "поймали" на взятке arrow

Успешная сессия и отсрочка от призыва — проректора Киевского вуза "поймали" на взятке

7 декабря 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Успешная сессия и отсрочка от призыва — проректора Киевского вуза "поймали" на взятке
Правоохранители задержали проректора. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве на получении взятки разоблачили проректора одного из вузов. За более чем тысячу долларов он обещал студентам магистратуры успешные оценки за экзаменационную сессию и отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Проректора столичного вуза "поймали" на взятке

Таким образом, на получении взятки правоохранители разоблачили 47-летнего профессора одного из столичных университетов.

"Ученый за 1200 долларов США обещал студенту магистратуры решить вопрос успешной сдачи экзаменов зимней экзаменационной сессии. В случае положительного решения, последнее не было бы отчислено из учебного заведения, что позволило бы ему на период обучения уклониться от призыва на военную службу", — говорится в сообщении.

Учитывая это, нарушителя задержали и сообщили о подозрении, он находится под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В Киеве проректора вуза разоблачили на взятке
Взятка, которую брал проректор. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме