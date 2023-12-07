Успешная сессия и отсрочка от призыва — проректора Киевского вуза "поймали" на взятке

Правоохранители задержали проректора. Фото: Национальная полиция

В Киеве на получении взятки разоблачили проректора одного из вузов. За более чем тысячу долларов он обещал студентам магистратуры успешные оценки за экзаменационную сессию и отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Таким образом, на получении взятки правоохранители разоблачили 47-летнего профессора одного из столичных университетов.

"Ученый за 1200 долларов США обещал студенту магистратуры решить вопрос успешной сдачи экзаменов зимней экзаменационной сессии. В случае положительного решения, последнее не было бы отчислено из учебного заведения, что позволило бы ему на период обучения уклониться от призыва на военную службу", — говорится в сообщении.

Учитывая это, нарушителя задержали и сообщили о подозрении, он находится под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Взятка, которую брал проректор. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Киеве чиновника разоблачили на получении взятки размером в полмиллиона гривен. Такую сумму он потребовал за асфальтирование подъездной дороги к подъезду в одном из районов дома.