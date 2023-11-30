В Києві чиновник взяв пів мільйона гривень хабара за асфальтування дороги
В Києві чиновника викрили на одержанні хабара розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Чиновник вимагав хабара
За даними слідства, начальник з виробничих питань КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Солом’янського району" м. Києва, використовуючи службове становище, вимагав у громадянки України неправомірну вигоду.
"За 500 тисяч гривень він пообіцяв забезпечити проведення робіт з асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі міста Києва працівниками комунального підприємства", — говориться у повідомленні прокуратури.
В прокуратурі повідомили, що під час слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.
Слідчі дії прокуратури
За виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги він одержав "аванс" у 2 тис доларів США. А вже за тиждень отримав від громадянки решту обумовленої суми – 425 тис грн.
Під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали.
За місцем роботи та проживання затриманого провели обшуки. Вилучили 2 тис доларів США, одержаних під час першої передачі неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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