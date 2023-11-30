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В Києві чиновник взяв пів мільйона гривень хабара за асфальтування дороги

30 листопада 2023 17:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Києві чиновник взяв пів мільйона гривень хабара за асфальтування дороги
Поліція обушукує автомобіль підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Києві чиновника викрили на одержанні хабара розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Чиновник вимагав хабара

За даними слідства, начальник з виробничих питань КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Солом’янського району" м. Києва, використовуючи службове становище, вимагав у громадянки України неправомірну вигоду. 

"За 500 тисяч гривень він пообіцяв забезпечити проведення робіт з асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі міста Києва працівниками комунального підприємства", — говориться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі повідомили, що під час слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.

Слідчі дії прокуратури

За виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги він одержав "аванс" у 2 тис доларів США. А вже за тиждень отримав від громадянки решту обумовленої суми – 425 тис грн.

Під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали.

За місцем роботи та проживання затриманого провели обшуки. Вилучили 2 тис доларів США, одержаних під час першої передачі неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

хабар
Обшук машини підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора
хабар
Гроші, вилучені в підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора

Раніше ми повідомляли, що у Харкові судитимуть інженера комунального підприємства. Він заволодів бюджетними коштами на суму майже 1,5 млн грн.

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