В Києві чиновник взяв пів мільйона гривень хабара за асфальтування дороги

Поліція обушукує автомобіль підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

В Києві чиновника викрили на одержанні хабара розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Чиновник вимагав хабара

За даними слідства, начальник з виробничих питань КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів і споруд на них Солом’янського району" м. Києва, використовуючи службове становище, вимагав у громадянки України неправомірну вигоду.

"За 500 тисяч гривень він пообіцяв забезпечити проведення робіт з асфальтування під’їзної дороги до будинку в Солом’янському районі міста Києва працівниками комунального підприємства", — говориться у повідомленні прокуратури.

В прокуратурі повідомили, що під час слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.

Слідчі дії прокуратури

За виконання підготовчих робіт з асфальтування під’їзної дороги він одержав "аванс" у 2 тис доларів США. А вже за тиждень отримав від громадянки решту обумовленої суми – 425 тис грн.

Під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали.

За місцем роботи та проживання затриманого провели обшуки. Вилучили 2 тис доларів США, одержаних під час першої передачі неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обшук машини підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора

Гроші, вилучені в підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора

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