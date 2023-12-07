Успішна сесія і відстрочка від призову — проректора Київського вишу "спіймали" на хабарі
У Києві на отриманні хабаря викрили проректора одного з вишів. За понад тисячу доларів він обіцяв студентам магістратури успішні оцінки за екзаменаційну сесію та відстрочку від мобілізації.
Про це повідомляє поліція Києва.
Проректора столичного вишу "спіймали" на хабарі
Таким чином, на отриманні хабаря правоохоронці викрили 47-річного професора одного зі столичних університетів.
"Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу", — йдеться у повідомленні.
Зважаючи на це, порушника затримали та повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.
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