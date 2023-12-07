Успішна сесія і відстрочка від призову — проректора Київського вишу "спіймали" на хабарі

Правоохоронці затримали проректора. Фото: Національна поліція

У Києві на отриманні хабаря викрили проректора одного з вишів. За понад тисячу доларів він обіцяв студентам магістратури успішні оцінки за екзаменаційну сесію та відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Таким чином, на отриманні хабаря правоохоронці викрили 47-річного професора одного зі столичних університетів.

"Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу", — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це, порушника затримали та повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Хабар, який брав проректор. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.