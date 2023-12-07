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Успішна сесія і відстрочка від призову — проректора Київського вишу "спіймали" на хабарі

7 грудня 2023 16:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Успішна сесія і відстрочка від призову — проректора Київського вишу "спіймали" на хабарі
Правоохоронці затримали проректора. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на отриманні хабаря викрили проректора одного з вишів. За понад тисячу доларів він обіцяв студентам магістратури успішні оцінки за екзаменаційну сесію та відстрочку від мобілізації. 

Про це повідомляє поліція Києва

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Таким чином, на отриманні хабаря правоохоронці викрили 47-річного професора одного зі столичних університетів. 

"Науковець за 1200 доларів США обіцяв студенту магістратури вирішити питання щодо успішного складання іспитів зимової екзаменаційної сесії. У випадку позитивного рішення, останнього не було б відраховано з навчального закладу, що дало б йому змогу на період навчання ухилитись від призову на військову службу", — йдеться у повідомленні. 

Зважаючи на це, порушника затримали та повідомили про підозру, наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, а також позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У Києві проректора вишу викрили на хабарі
Хабар, який брав проректор. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.

 

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