В Белой Церкви возле здания ТЦК прогремел взрыв

Правоохранители на месте взрыва в Белой Церкви. Фото: kv.npu.gov.ua

В Белой Церкви возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки 30 апреля прогремели взрывы. Местный житель бросил гранату.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию в Киевской области.

Взрыв возле ТЦК в Белой Церкви 30 апреля

В полиции рассказали, что местный житель Белой Церкви бросил гранату возле здания ТЦК 30 апреля около 18:13. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого.

"30 апреля, в 18:13 в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина бросил гранату в сторону админздания ТЦК. Боеприпас взорвался. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался местный житель. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники полиции Киевской области, патрульные полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины.

По данному факту следователи СБУ начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

