В Киеве разоблачили мошенника, который обманул народную артистку на более 5 млн грн

Работник полиции. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители разоблачили мошенника, который выдавал себя за сотрудника СБУ и обманул народную артистку Украины на значительную сумму. Злоумышленника уже задержали, ему грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Новини.LIVE.

Операцию провели следователи и оперативники Днепровского управления полиции Киева совместно с работниками уголовного розыска и Службы безопасности Украины. Фигурантом оказался 36-летний житель столицы.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил артистке, представившись сотрудником СБУ, и начал запугивать ее, безосновательно обвиняя в государственной измене. Для усиления психологического давления он прислал в мессенджер поддельную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

Путем манипуляций аферист убедил женщину якобы проверить происхождение ее средств через вымышленную связь с государством-агрессором. Впоследствии он назначил личную встречу, во время которой потерпевшая передала ему 128 тысяч долларов, а также перечислила на различные счета около 400 тысяч гривен.

Читайте также:

Задержанный злоумышленник. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили личность злоумышленника с помощью оперативников и аналитиков криминального анализа и задержали его.

Следователи уже сообщили ему о подозрении за мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах. На время досудебного расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия — правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к преступной схеме.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области разоблачили мужчину, который организовал преступную группу по изготовлению поддельных документов для тех, кто стремился незаконно выехать за границу. Сейчас организатора группировки будут судить.

Также в Киеве правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения ходил по бульвару Верховной Рады с пистолетом. Он демонстрировал оружие прохожим, агрессивно реагировал на замечания и даже перезаряжал его, направляя в сторону людей.