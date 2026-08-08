В Броварах 13-летнюю девочку ударило током на вокзале

Работники вокзала возле поезда. Фото: Укрзализныця/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

На железнодорожном вокзале в Броварах 13-летняя девочка получила поражение электрическим током после того, как пыталась залезть на стоящий поезд. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а ее подруга также получила ожоги.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Новини.LIVE.

Что произошло на вокзале в Броварах

По словам мэра, девочка пыталась залезть на стоящий поезд, в результате чего получила удар током.

Пострадавшую госпитализировали в Броварскую больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Во время инцидента пострадала также подруга девочки. Она получила ожоги рук, однако, по информации мэра, угрозы ее жизни нет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщение Игоря Сапожка. Скриншот: Telegram

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